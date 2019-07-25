Los primeros encendidos de nuevas frecuencias de TDT arrancan en municipios de Baleares y Cáceres
Los edificios de las zonas afectadas tendrán que adaptar sus instalaciones de antenas colectivas para seguir recibiendo la oferta completa de canales. Tendrán para ello un plazo máximo de seis meses.
Europa Press
España-25/07/2019
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Los primeros encendidos de nuevas frecuencias de Televisión Digital Terrestre (TDT) arrancan en algunos municipios de Baleares y Cáceres. Este viernes comenzarán en 24 municipios de la provincia de Huelva, según ha informado la RTVA en un comunicado.
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