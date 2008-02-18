Los proyectores láser de 10 modelos de armas de imitación pueden provocar lesiones oculares
La empresa Skyway Technology ha notificado a las autoridades que retirará de los comercios estos productos destinados a la práctica del airsoft.
FACUA.org
España-18/02/2008
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FACUA-Consumidores en Acción informa que los proyectores láser de diez modelos de armas de imitación de la empresa Skyway Technology pueden provocar lesiones oculares, por lo que están siendo retirados del mercado.
Se trata de réplicas de armas reales qu