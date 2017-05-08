Más noticiasSantander lideró el importe total con 2.844 millones cobrados

Los seis grandes bancos españoles cobraron casi 5.300 millones en comisiones hasta marzo, un 13,6% más

Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Banco Popular incrementaron en 633 millones lo cobrado en el mismo periodo de 2016.

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España-08/05/2017
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Los seis grandes bancos de España, Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Banco Popular, cobraron en comisiones a sus clientes un total de 5.298,7 millones de euros durante el primer trimestre del año.

Según datos de los balances de la banca recogidos por

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