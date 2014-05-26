Más noticiasEl servicio de mensajería instantánea dejó de funcionar a las 20:00 horas del domingo 25 de mayo

Los usuarios de Whatsapp sufren una 'caída mundial' de una hora de duración

La compañía aún no ha ofrecido una explicación oficial de los motivos de la interrupción, segunda masiva desde que fue adquirida por Mark Zuckerberg, propietario de Facebook.

FACUA.org
Internacional-26/05/2014
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El popular servicio de mensajería instantánea WhatsApp experimentó en la tarde del domingo 25 de mayo una caída mundial que dejó sin conexión a millones de usuarios en todo el planeta, según informa el diario digital

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