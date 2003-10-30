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Los usuarios pueden reclamar la devolución de las comisiones bancarias si los cajeros no les informan de su existencia

FACUA critica que la Orden que entra hoy en vigor no obligue a informar del coste exacto de las comisiones cuando se utilicen tarjetas de redes a ajenas a las de los cajeros

FACUA.org
España-30/10/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que desde hoy los usuarios que utilicen cajeros automáticos tienen derecho a reclamar la devolución de las posibles comisiones bancarias si éstos no les informan de su existencia o lo hacen después

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