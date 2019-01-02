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Los usuarios sufrieron en 2018 tres de las cinco facturas de la luz más caras de la historia

FACUA señala que durante el año el recibo del usuario medio llegó a oscilar en un 20,3%, desde los 69,46 euros de marzo hasta los 83,55 de septiembre. Critica que el Gobierno no emprenda medidas de calado.

FACUA.org
España-02/01/2019
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Los usuarios sufrieron en 2018 tres de las cinco facturas de la luz más caras de la historia, según los análisis de FACUA-Consumidores en Acción. Durante el año, el recibo llegó a oscilar en un 20,3%, desde los 69,46 euros de marzo hasta los 83,55 de sept

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