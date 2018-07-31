Luis Pineda tendrá que tuitear desde la cárcel otra sentencia por difamación
Condenado junto a Ausbanc y su director de publicaciones, Luis Suárez Jordana, por intromisión ilegítima en el derecho al honor del periodista Carlos Fernández Guerra, ex social media de la Policía.
FACUA.org
España-31/07/2018
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Luis Pineda tendrá que tuitear desde la cárcel otra sentencia por difamación: está vez serán 10 veces durante 10 días. Tras las cuatro condenas de las que ha sido objeto por sus ataques contra FACUA-Consumidores en Acción y su port