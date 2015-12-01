Nuestras acciones

Madrid abre expediente sancionador a Telefónica por la subida de Movistar Fusión denunciada por FACUA

Casi 10.000 usuarios se han unido ya a la plataforma creada por la asociación para personarse en la demanda admitida a trámite por el Juzgado de lo Mercantil 8 de Madrid.

FACUA.org
España-01/12/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Como consecuencia de las denuncias presentadas por FACUA-Consumidores en Acción, la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid ha abierto expediente sancionador a Telefónica de España por la subida de tarifas de Movistar Fusión. El pasado

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos