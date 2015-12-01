Madrid abre expediente sancionador a Telefónica por la subida de Movistar Fusión denunciada por FACUA
Casi 10.000 usuarios se han unido ya a la plataforma creada por la asociación para personarse en la demanda admitida a trámite por el Juzgado de lo Mercantil 8 de Madrid.
FACUA.org
España-01/12/2015
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FACUA valora positivamente que por fin una autoridad de protección al consumidor haya iniciado actuaciones sancionadoras contra Telefónica de España por este fraude masivo. | Imagen: Lydia López/FACUA.
Como consecuencia de las denuncias presentadas por FACUA-Consumidores en Acción, la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid ha abierto expediente sancionador a Telefónica de España por la subida de tarifas de Movistar Fusión. El pasado