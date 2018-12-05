Manifiesto en defensa de la libertad en internet y contra la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual
Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentra FACUA, muestran su rechazo a un nuevo texto legislativo que recoge medidas como el cierre de páginas web sin autorización judicial.
FACUA.org
España-05/12/2018
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