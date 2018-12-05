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Manifiesto en defensa de la libertad en internet y contra la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual

Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentra FACUA, muestran su rechazo a un nuevo texto legislativo que recoge medidas como el cierre de páginas web sin autorización judicial.

FACUA.org
España-05/12/2018
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FACUA-Consumidores en Acción, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (Aeepp), la Asociación de Internautas, Adigital, la Federación de Sindicatos de Periodist

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