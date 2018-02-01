Marea Blanca en Sevilla critica el control de bajas médicas de la Junta por darle primacía a las mutuas
La plataforma, en la que participa FACUA Sevilla, rechaza el sistema instaurado en el que se marginan las competencias del médico de familia para la evaluación de los pacientes con incapacidad temporal.
FACUA.org
Sevilla-01/02/2018
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