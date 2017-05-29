Nuestras accionesEl SAS ha gastado dinero en obras que nunca llegaron a término

Marea Blanca en Sevilla denuncia el abandono que sufre el Hospital Militar desde 2004

Transcurridos 13 años desde que el Ministerio de Defensa lo traspasó a la Junta de Andalucía, el complejo hospitalario sigue cerrado.

FACUA.org
Sevilla-29/05/2017
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Marea Blanca en Sevilla, plataforma de la que forma parte FACUA Sevilla, denuncia el abandono del antiguo Hospital Militar, un complejo sanitario de 12 plantas y cinco quirófanos, con capacidad para 750 camas, que permanece cerrado desde que el Ministerio de Defensa lo traspasó a la

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