Marea Blanca en Sevilla denuncia el abandono que sufre el Hospital Militar desde 2004
Transcurridos 13 años desde que el Ministerio de Defensa lo traspasó a la Junta de Andalucía, el complejo hospitalario sigue cerrado.
FACUA.org
Sevilla-29/05/2017
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Marea Blanca en Sevilla, plataforma de la que forma parte FACUA Sevilla, denuncia el abandono del antiguo Hospital Militar, un complejo sanitario de 12 plantas y cinco quirófanos, con capacidad para 750 camas, que permanece cerrado desde que el Ministerio de Defensa lo traspasó a la