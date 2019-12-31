Más de 1.600 socios de FACUA presentan demandas contra Volkswagen en Alemania por el 'dieselgate'
En ellas se reclama la nulidad del contrato de compraventa para que el fabricante tenga que recomprar los vehículos o, en su defecto, abonar indemnizaciones a los consumidores.
FACUA.org
España-31/12/2019
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Más de 1.600 socios de FACUA-Consumidores en Acción afectados por el dieselgate han emprendido nuevas acciones judiciales contra Volkswagen en Alemania. En las dos últimas semanas, han interpuesto demandas individuales con los abogados a los que recurrió la fe