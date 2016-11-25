Más de 10.000 personas han firmado ya el manifiesto #NoMásCortesDeLuz
Lanzado por más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil con seis reivindicaciones para acabar con los cortes de luz a familias sin recursos y las elevadas tarifas que sufren los usuarios.
FACUA.org
España-25/11/2016
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A las veinticuatro horas de su presentación en rueda de prensa, más de 10.000 usuarios habían firmado en el mediodía de este viernes el manifiesto #NoMásCortesDeLuz, impulsado por más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil.