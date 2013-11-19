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Más de 100.000 usuarios engañados por una aplicación maliciosa que prometía seguidores en Instagram

Los hackers obtenían las contraseñas y los nombres de usuario de los que caían en la trampa y se descargaban el programa InsLike.

FACUA.org
España-19/11/2013
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Más de 100.000 usuarios de la plataforma social Instagram han sido engañados por varios hackers que les han hecho creer que iban a tener más seguidores y más «me gusta» en su perfil si usaban la aplicación maliciosa InsLike, según informa la web

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