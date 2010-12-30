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Más de 15.000 usuarios escriben a Zapatero en 48 horas para rechazar el tarifazo eléctrico

FACUA considera un vergonzante insulto a los ciudadanos la equiparación realizada por el ministro de Industria con el precio de un café.

FACUA.org
España-30/12/2010
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En las primeras 48 horas de la campaña de FACUA-Consumidores en Acción Di a Zapatero que rechazas el tarifazo eléctrico, más de 15.000 usuarios han escrito al presidente del Gobierno a través de la página web

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