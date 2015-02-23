Más de 150 personas participan en las jornadas de información y debate de la Red Andalucía No al TTIP
La red destaca el alto grado de participación y de compromiso. Más de un centenar de propuestas de acción fueron debatidas, que ahora serán concretadas y llevadas a cabo.
FACUA.org
Andalucía-23/02/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Participantes en la mesa inaugural de las jornadas. De izquierda a derecha: David García (PACD), Nuria López (CCOO-A), Cuca Hernández (Campaña No al TTIP estatal) y Manuel Delgado (Asamblea de Andalucía).
Más de 150 personas y colectivos de toda Andalucía han participado en las Jornadas de información y debate sobre el Tratado de Libre Comercio que negocian EE UU y la Unión Europea celebradas el 21 de febrero en Sevilla y organizadas por la