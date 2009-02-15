Más de 200.000 usuarios han accedido ya al simulador de FACUA para verificar las facturas de la luz
Asimismo, 'facua' es el segundo término que más ha aumentado sus búsquedas en Google en los últimos días.
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España-15/02/2009
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Más de 200.000 usuarios han accedido ya al simulador lanzado por FACUA-Consumidores en Acción el pasado miércoles 11 de febrero para verificar las facturas de la luz.
Tras haber experimentado ese día su récord histórico de visitas, FACUA.org