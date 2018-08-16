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Más de 400 afectados en EEUU por ensaladas de McDonald's infectadas con el parásito cyclospora

Alerta tras un análisis de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) a los paquetes de lechuga romana y zanahoria. Este patógeno se encuentra en ciertas frutas y verduras crudas contaminadas con heces humanas.

FACUA.org
América-16/08/2018
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El organismo estadounidense Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha alertado de la presencia del parásito cyclospora en los paquetes de lechuga romana y zanahoria distribuidos por el procesador Fresh Express a varios restaurantes de la cadena de comid

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