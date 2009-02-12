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Más de 55.000 usuarios utilizaron el simulador de FACUA para verificar las facturas eléctricas el día de su lanzamiento

La aplicación desarrollada por FACUA permite a los usuarios comprobar si las compañías eléctricas les han cobrado de más en sus facturas.

FACUA.org
España-12/02/2009
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Más de 55.000 usuarios utilizaron el simulador de FACUA-Consumidores en Acción para verificar las facturas eléctricas el día de su lanzamiento. El portal de Internet FACUA.org experimentó este miércoles su récord histórico de visitas.

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