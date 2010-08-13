Más de siete de cada diez ciudadanos conocen a las asociaciones de consumidores y la mayoría valora positivamente su labor
OCU y FACUA son las organizaciones de consumidores más conocidas.
FACUA.org
España-13/08/2010
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El 82,5% de los madrileños, el 75,0% de los sevillanos y el 71,5% de los barceloneses conocen la existencia de las asociaciones de consumidores y la mayoría tienen una valoración positiva de la labor que desarrollan.
Esta es una de las conclusiones de sendas encuestas