FACUA y la Fundación FACUA celebran tres foros de debate para impulsar la reflexión sobre su funcionamiento interno
Unas 50 personas han participado en esta actividad donde se han abordado cuestiones como la evolución del contexto social, económico y político, el compromiso, el activismo y la importancia del voluntariado en la sociedad y en la defensa de los consumidores.
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FACUA-06/07/2026
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FACUA-Consumidores en Acción y la Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible han celebrado durante el primer semestre de 2026 tres foros de debate con el fin de fomentar la reflexión, el análisis y el intercambio de ideas entre los distin