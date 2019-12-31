Mazda llama a revisión en Estados Unidos a 35.000 vehículos por un fallo en los frenos
Ciertos coches del modelo Mazda3 del año 2019 y 2020 pueden detenerse inesperadamente durante la conducción debido a la activación involuntaria del sistema de frenado automático de emergencia.
FACUA.org
América-31/12/2019
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Imagen: Mazda.
Mazda North American Operations ha llamado a revisión a 35.390 vehículos en Estados Unidos por un problema con el sistema inteligente de frenado. En concreto, los coches afectados se corresponden con el modelo Mazda3 del año 2019 y 2020, y el fallo consistiría en que p