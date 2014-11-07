Mercadona cambia el etiquetado de su chocolate 'Sin lactosa' tras la intervención de FACUA
A pesar de no existir un marco normativo en este campo, la cadena de supermercados reconoce que la nueva mención resulta más clara para el consumidor. Además, la empresa reduce el límite máximo de lactosa en esta gama de un 0,1 a un 0,05%.
FACUA.org
España-07/11/2014
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La legislación actual para el etiquetado de productos alimenticios obliga a incluir los ingredientes, pero no regula menciones como Sin lactosa, algo que sí ocurre con otros componentes como el gluten.
FACUA-Consumidores en Acción ha logrado que la cadena de supermercados Mercadona cambie el etiquetado de su producto Chocolate extrafino Sin lactosa por la mención Bajo en lactosa por considerar que, efectivamente y tal y como reclamaba la asociación, el nuevo e