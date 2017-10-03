Micromulta de 817.000 euros a BBVA por el fraude de la cláusula suelo: otro regalo de la Junta a la banca
Es una de las sanciones más reducidas impuestas por el Gobierno andaluz. Hasta la fecha son siete los bancos sancionados de los 20 que FACUA Andalucía denunció hace ya cuatro años.
FACUA.org
Andalucía-03/10/2017
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FACUA Andalucía critica la bochornosa micromulta de 817.445 euros impuesta por la Junta de Andalucía a BBVA, el séptimo banco sancionado las cláusulas suelo cuatro años después de las denuncias presentadas por la federa