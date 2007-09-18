Microsoft pierde su batalla contra Bruselas al ratificar el TUE la multa de 497 millones
Kroes exige al gigante informático que cumpla la sentencia y la empresa de Bill Gates no sabe si recurrirá
FACUA.org
Europa-18/09/2007
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Microsoft sufrió hoy una derrota sin paliativos en la larga batalla de casi diez años que mantiene con la Comisión Europea a cuenta de su abuso de posición dominante en el mercado comunitario. El Tribunal de Primera Instancia de Luxemburgo (Tribunal de Justicia de la U