Miguel Ángel Flores, condenado a cuatro años de cárcel por la tragedia del Madrid Arena
Los magistrados consideran al dueño de la empresa que organizó la fiesta mortal autor de cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y veintinueve delitos de lesiones.
Europa Press
Madrid-27/09/2016
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En el juicio, la Fiscalía de Madrid solicitó además seis años de inhabilitación para ejercer la profesión de empresario u organizador de fiestas. | Imagen: Europa Press.
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a cuatro años de cárcel al empresario Miguel Ángel Flores por la muerte de cinco jóvenes, Belén, Cristina, Katia, Belén y <