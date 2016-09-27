Más noticiasPor la tragedia del 1 de noviembre de 2012

Miguel Ángel Flores, condenado a cuatro años de cárcel por la tragedia del Madrid Arena

Los magistrados consideran al dueño de la empresa que organizó la fiesta mortal autor de cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y veintinueve delitos de lesiones.

Europa Press
Madrid-27/09/2016
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La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a cuatro años de cárcel al empresario Miguel Ángel Flores por la muerte de cinco jóvenes, Belén, Cristina, Katia, Belén y <

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