Millones de recibos de la luz de febrero también facturan irregularmente energía consumida a finales de 2008
FACUA pide a la CNE su personación en el expediente informativo abierto al sector a raíz de su denuncia.
FACUA.org
España-17/02/2009
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FACUA-Consumidores en Acción alerta que millones de recibos de la luz emitidos en febrero también facturan irregularmente energía consumida a finales de 2008, aplicándole en parte las nuevas tarifas, más caras, vigentes desde comienzos de este año.