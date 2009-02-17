Nuestras acciones

Millones de recibos de la luz de febrero también facturan irregularmente energía consumida a finales de 2008

FACUA pide a la CNE su personación en el expediente informativo abierto al sector a raíz de su denuncia.

FACUA.org
España-17/02/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción alerta que millones de recibos de la luz emitidos en febrero también facturan irregularmente energía consumida a finales de 2008, aplicándole en parte las nuevas tarifas, más caras, vigentes desde comienzos de este año.

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos