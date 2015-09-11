Minimultas de medio millón a Caja Extremadura y 100.000 euros a Liberbank por vender preferentes
La sanción a la caja extremeña se refiere a su actividad entre el 1 de julio de 2010 y el 29 de agosto de 2011, mientras la de Liberbank, es entre el 30 de agosto de 2011 y el 30 de octubre del mismo año.
Europa Press
España-11/09/2015
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha sancionado con pequeñas multas a Caja de Extremadura y a Liberbank por vender preferentes. En concreto, con medio millón de euros a Caja de Extremadura y con otros 100.000 euros a Liberbank, el banco cotizado constituido e