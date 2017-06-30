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Modelo de respuesta a reclamación de indemnización por uso de P2P que están recibiendo numerosos usuarios

Elaborado por los abogados especializados en derecho informático y propiedad intelectual David Bravo, Javier de la Cueva y Carlos Sánchez Almeida.

FACUA.org
España-30/06/2017
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Los abogados especializados en derecho informático y propiedad intelectual David Bravo, Javier de la Cueva y Carlos Sánchez Almeida han puesto a disposición de los usuarios un modelo de respuesta a reclamaciones por indemnización por uso

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