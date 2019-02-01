Movistar anula un cargo irregular de 6.830 euros por roaming en Cuba a una socia de FACUA Málaga
La asociación acudió a la Junta Arbitral de la provincia, que le dio la razón alegando que la compañía no le informó de las tarifas. Además, tampoco le cortó el servicio al superar el máximo de 60,50 euros.
FACUA.org
Málaga-01/02/2019
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Movistar ha anulado un cargo de 6.830 euros a una socia de FACUA Málaga a la que había facturado indebidamente el roaming tras un viaje que realizó a La Habana (Cuba), ya que no le informó de las tarifas que tendría el servicio ni se lo cortó al superar e