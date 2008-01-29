Movistar cobrará a los usuarios de prepago cada vez que consulten su saldo por teléfono
FACUA critica la decisión de la compañía, que supone un recorte en los derechos de los usuarios con el objetivo de aumentar sus ingresos.
FACUA.org
España-29/01/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción alerta que a partir del próximo 18 de febrero, Movistar cobrará a los usuarios con tarjetas de prepago 0,15 euros más IVA cada vez que consulten su saldo por teléfono.
FACUA critica la decisión de la compañ&iacu