Movistar, denunciada en México por no dar la opción de colgar sin coste cuando salta el buzón de voz
La denuncia por el incumplimiento de esta obligación legal procede de su competidora Telcel, subsidiaria de América Móvil.
FACUA.org
América-16/08/2006
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La compañía de telefonía móvil mexicana Telcel, subsidiaria de América Móvil, ha denunciado a Movistar por incumplir la obligación de dar la opción de colgar cuando salta el buzón de voz antes de que se cobre la llamada a los usuarios