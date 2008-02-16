Nuestras accionesPara llamadas a fijos

Movistar presenta como "nueva" una 'tarifa plana' que ya estaba en el mercado hace casi un año

Tiene un límite de 1.000 minutos mensuales y lo único que ha cambiado es su precio, pasando de 18 a 15 euros más IVA.

FACUA.org
España-16/02/2008
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Movistar ha presentado esta semana una «nueva» tarifa plana para llamadas a fijos nacionales que en realidad ya estaba en el mercado residencial desde hace casi un año.

FACUA-Consumidores en Acción recuerda que la oferta fue lanzada en mayo de 2007 para cliente

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