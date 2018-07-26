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Movistar restaura el acceso a sus facturas interactivas 10 días después de reparar su brecha de seguridad

FACUA espera que la AEPD incoe expediente sancionador. La compañía no ha notificado la irregularidad a todos sus clientes, sino únicamente a los que fueron objeto del acceso a sus datos por parte de terceros.

FACUA.org
España-26/07/2018
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Movistar ha restaurado este jueves en su página web el acceso a la versión interactiva de sus facturas 10 días después de reparar la brecha de seguridad denunciada por FACUA-Consumidores en Acción y que dejó expuestos durante meses los datos de sus client

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