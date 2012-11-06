Movistar sólo indemnizará a quienes reclamen por el corte de su servicio de Internet móvil
Contesta a FACUA que no abonará compensaciones más allá de las establecidas en la normativa, por lo que serán nada más que unos cuantos céntimos. A primera hora de la tarde afirmaba que seguía trabajando en solucionar la incidencia.
FACUA.org
España-06/11/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Movistar sólo indemnizará a los usuarios que presenten reclamaciones por el corte de su servicio de Internet móvil que comenzó en la tarde del pasado lunes.
La compañía ha contestado a FACUA-Consumidores en Acción que no abonará compe