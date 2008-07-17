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Movistar, una de las tres distribuidoras del iPhone 3G destacadas en negativo por uno de los principales 'blogs' especializados

La canadiense Rogers es la que impone el compromiso de permanencia más largo, mientras que la belga Mobistar vende la versión de 16 GB libre por nada menos que 615 euros.

FACUA.org
Internacional-17/07/2008
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Mobistar (Bélgica), Rogers (Canadá) y Movistar (España) son las tres operadoras que Gizmodo, uno de los principales blogs especializados en tecnología y gadgets, destaca en negativo por haber encontrado las fórmulas más «creativas»

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