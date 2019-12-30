Más noticias

Muere un hombre de 76 a&ntilde;os en Almería al no haber médicos para atenderle en el centro de salud

Llegó a las urgencias de Olula del Río inconsciente y con dificultades para respirar acompañado de su hijo, pero le indicaron que no había facultativos y que acudiera a un centro a 3 kilómetros de distancia.

Europa Press
Almería-30/12/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Un hombre de 76 años identificado como G.S.U. ha fallecido en el centro de salud de Olula del Río (Almería) al que llegó en estado de «inconsciencia» y con dificultades para respirar acompañado de su hijo después haber esperado

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos