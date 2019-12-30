Muere un hombre de 76 años en Almería al no haber médicos para atenderle en el centro de salud
Llegó a las urgencias de Olula del Río inconsciente y con dificultades para respirar acompañado de su hijo, pero le indicaron que no había facultativos y que acudiera a un centro a 3 kilómetros de distancia.
Europa Press
Almería-30/12/2019
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Centro de Salud de Olula del Río (Almería). Imagen: Europa Press.
Un hombre de 76 años identificado como G.S.U. ha fallecido en el centro de salud de Olula del Río (Almería) al que llegó en estado de «inconsciencia» y con dificultades para respirar acompañado de su hijo después haber esperado