Multa a Bankia de 150.000 euros por manipulación de mercado en 2012
Estas prácticas de la entidad financiera estaban relacionada con sus acciones propias.
Europa Press
España-08/12/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La resolución que impone la sanción a Bankia sólo es firme en vía administrativa. | Imagen: Europa Press.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado una sanción a Bankia por infracción «grave» por un importe de 150.000 euros por prácticas de manipulación de mercado entre el 13 de febrero y el 12 de marzo de 2012.
Según pub