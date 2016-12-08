Más noticiasEntre el 13 de febrero y el 12 de marzo

Multa a Bankia de 150.000 euros por manipulación de mercado en 2012

Estas prácticas de la entidad financiera estaban relacionada con sus acciones propias.

Europa Press
España-08/12/2016
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado una sanción a Bankia por infracción «grave» por un importe de 150.000 euros por prácticas de manipulación de mercado entre el 13 de febrero y el 12 de marzo de 2012.

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