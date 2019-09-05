Multa a Google de 154 millones de euros por recabar datos de menores en YouTube sin permiso paterno
Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, la plataforma incumplió la ley al recopilar información de los usuarios que consultaban canales infantiles sin notificarlo.
FACUA.org
Internacional-05/09/2019
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El Gobierno de los EEUU finalmente ha encontrado los indicios suficientes como para condenar a Alphabet, matriz de Google, a pagar una multa de 170 millones de dólares (154 millones de euros) por saltarse la privacidad de los menores de trece años cuando usaban YouTube. La sanci&oac