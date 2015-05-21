Multa a Vodafone por incluir a un usuario en un registro de morosos tras dictaminarse que no existía deuda
La compañía hizo caso omiso a un laudo arbitral, que tiene el mismo valor que una sentencia judicial. La asociación critica que Protección de Datos sólo sancione con 20.000 euros a pesar de que se trata de una práctica habitual de las principales empresas de telefonía.
FACUA.org
Huelva-21/05/2015
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto a Vodafone una sanción de 20.000 euros por ceder los datos de Francisco Javier Moreno, socio de FACUA Huelva, a Salus, una gestora de cobro y a Asnef, un fichero de morosos, por una deuda que había si