Multa de 1.000 millones de euros a Volkswagen en Alemania por el fraude de las emisiones
La cifra dista mucho de los más de 21.000 millones de euros de la sanción que ha asumido Volkswagen en Estados Unidos, donde el fraude afectó a 600.000 vehículos.
FACUA.org / Europa Press
Internacional-14/06/2018
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La Fiscalía de Braunschweig (Alemania) ha multado con 1.000 millones al consorcio automovilístico Volkswagen por el fraude de las emisiones que se alteraban con un software en vehículos diésel.
Esta cifra se aleja con creces de los más de 21.000 millones