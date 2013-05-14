Multa de 103,8 millones a Telecom Italia por "abuso de posición dominante"
Por obstaculizar el acceso a la oferta de sus competidores con repercusión al consumidor final.
FACUA.org
Europa-14/05/2013
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La Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado en Italia (AGCM) ha impuesto una multa de 103,794 millones de euros a Telecom Italia por «abuso de su posición dominante» en la infraestructura de redes y la obstaculización de la oferta de sus competidores con repercusi&