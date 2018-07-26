Multa de 111 millones a Philips, Pioneer, Asus y D+M Group por imponer precios a minoristas 'online'
Bruselas señala que el uso de "herramientas de monitorización" permitió a los fabricantes supervisar el establecimiento de precios e "intervenir rápidamente en caso de caídas".
Europa Press
Europa-26/07/2018
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La Comisión Europea ha anunciado este miércoles multas a los fabricantes de productos electrónicos Philips, Pioneer, Asus y D+M Group (Denon & Marantz) por un valor conjunto de 111 millones de euros por imponer precios fijos o mínimos de reventa a vendedores minori