Multa de 128,8 millones de euros a ocho fabricantes de pañales para adultos por pactar precios
Las empresas sancionadas por Competencia además llevaron a cabo acuerdos mediante la negociación y concertación con el resto de agentes de la cadena de distribución desde 1996 hasta 2010.
FACUA.org
España-01/06/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con un total de 128,8 millones de euros a siete empresas fabricantes de absorbentes de incontinencia urinaria para adultos y a la Federación Española de Fabricantes (FENIN) por una infracción &u