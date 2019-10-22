Multa de 1,5 millones de euros a Telefónica por el incumplimiento de una condición que permitió su fusión con DTS
La CNMC sanciona a la empresa de telecomunicaciones por no asignar correctamente los costes fijos que determinaban el precio que debían pagar sus competidores para obtener el canal Movistar Partidazo.
FACUA.org
España-22/10/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 1,5 millones de euros a Telefónica de España SAU por el incumplimiento de uno de los compromisos estipulados en la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la