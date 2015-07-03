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Multa de 16.800 millones de euros para la petrolera BP por el vertido en el Golfo de México en 2010

Tras haber llegado a un acuerdo provisional con las autoridades estadounidenses para cerrar todas las demandas federales y estatales surgidas desde este desastre ecológico.

FACUA.org / Europa Press
Internacional-03/07/2015
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La compañía BP tendrá que pagar 16.846,95 millones de euros (18.700 millones de dólares) por el vertido de petróleo en el Golfo de México ocurrido en 2010, tras haber llegado a un acuerdo provisional con las autoridades estadounidenses para cerrar to

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