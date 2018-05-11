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Multa de 170.000 euros a Mediaset por emitir en 'Sálvame' publicidad encubierta de la revista 'Lecturas'

La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia señala que la infracción se cometió durante la emisión del programa el pasado 8 de noviembre de 2017.

FACUA.org
España-11/05/2018
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La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción de 170.335 euros a Mediaset por emitir publicidad encubierta de la revista Lecturas en los programas Sálvame Limón y Sálvame Naranja, el pasado 8 de novie

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