Multa de 182.716 euros a la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid por recomendar precios
La CNMC considera que la unificación de precios fue fomentada y facilitada por la entidad a través de distintas acciones para homogeneizar y fijar precios.
FACUA.org
Madrid-10/01/2017
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La Asociación de Autoescuelas de Madrid encargó un estudio de precios para evitar la competencia entre centros. | Imagen: flickr.com/circulaseguro (CC BY 2.0).
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 182.716 euros a la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid (APAM) por una recomendación colectiva de precios a sus asociados, conducta prohibida por el artículo 1 de la Ley 15/2007 d