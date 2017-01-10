Más noticiasA partir de la denuncia de un particular

Multa de 182.716 euros a la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid por recomendar precios

La CNMC considera que la unificación de precios fue fomentada y facilitada por la entidad a través de distintas acciones para homogeneizar y fijar precios.

FACUA.org
Madrid-10/01/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 182.716 euros a la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid (APAM) por una recomendación colectiva de precios a sus asociados, conducta prohibida por el artículo 1 de la Ley 15/2007 d

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos