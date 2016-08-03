Multa de 270.000 euros a Atresmedia por emitir en horario protegido una película no apta para menores
Competencia la sanciona por haber exhibido en su canal Mega la cinta '007: Licencia para matar' con la calificación 'Para todos los públicos' en una franja de protección reforzada.
FACUA.org
España-03/08/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa a Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación SA por inclumplir determinados artículos de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA).
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