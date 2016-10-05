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Multa de 4,1 millones a Bankinter por no evaluar conocimientos financieros de los clientes

La CNMV sanciona también a Caja Laboral con 150.000 euros por deficiencias en medidas de seguridad para detectar conflictos de interés.

Europa Press
España-05/10/2016
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto dos multas a Bankinter por un importe total de 4,1 millones de euros por no evaluar los conocimientos financieros de los clientes, según publica este martes el Boletín Oficia

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